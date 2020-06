L'allenatore dell'Udinese, Luca Gotti ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ho 18 calciatori di movimento. A gennaio, quando qualcuno è andato via per giocare di più, non immaginavamo un nuovo torneo in piena estate. Siamo pochi, ma abbiamo uno staff che pensa a tutto e le grandi attrezzature del club. Che aiutano".



"De Paul? Giorno dopo giorno riscontro la sua grande professionalità. Invidiabile l’atteggiamento che ha. Non si risparmia. Può essere una guida, è maturato. Il patron Pozzo e il direttore Marino mi hanno sostanzialmente confermato? Sono attestati di stima che fanno piacere. Io sto bene e ringrazio. Ma so che occorrono i risultati".