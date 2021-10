Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, parla a Dazn dopo il pareggio ottenuto oggi dalla sua squadra contro il Bologna: "Nell’intervallo ho detto ai miei che non ero per nulla contento del primo tempo. Non mi è piaciuta la partita. È stata lenta e molle. Dal punto dell’atteggiamento il secondo tempo è stato del tutto diverso. Polemiche Mihajlovic? Non ho nessuna intenzione di replicare, comprendo che gli dispiaccia pareggiare la partita con un uomo in più. La prima impressione sembra che non sia Becao che va addosso a Skorupski, ma l’opposto. Per quanto riguarda noi, ci sono dei momenti che impattano i calciatori. Ci sono episodi determinanti. Siamo troppo condizionati dal punto di vista emotivo e su questo si misura il livello dei calciatori. Beto? Il ragazzo ha dentro qualcosa di diverso rispetto agli altri, come ha detto Thiago Motta di Gyasi".