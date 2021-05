L'allenatore dell'Udinese Luca Gotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara col Bologna: "Sette partite fa avevamo 33 punti. In mezzo sono arrivate troppe sconfitte, alcune meritate e altre meno. Ora sappiamo che queste quattro gare che rimangono sono tutte complicate, ma vorremmo cercare di raccogliere il più possibile. Makengo e Ouwejan sono alla prima stagione in Serie A, hanno fatto 13 e 14 partite in un'annata nella quale hanno avuto il Covid, problemi fisici e familiari. Un primo anno complicato nel quale hanno avuto modo comunque di giocare e ci sono già idee chiare sul futuro di questi ragazzi".



LE 100 DI NUYTINCK - "Contro il Bologna servirà attenzione e coraggio. Potrà essere una gara aperta perché sia noi che lo esprimeremo le nostre qualità". Domani sarà la partita numero 100 di Nuytinck in Serie A con l'Udinese: "E' un buon giocatore, un leader silenzioso e positivo nel gruppo. E' uno di quelli che si spende quotidianamente per aiutare i compagni".