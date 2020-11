Così l’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro il Sassuolo di stasera: “La verità è che i giocatori è giusto facciano le cose per loro, ma è bello vedere l’atteggiamento, secondo me anche settimana scorsa in un contesto tattico diverso c’era stato l’atteggiamento giusto, poi il gol di Ibra ha sgretolato tutto. Oggi ci abbiamo messo l’atteggiamento giusto ed è stato bello vedere i miei in campo, portiamo a casa un punto che nella nostra situazione di classifica ci aiuta molto”









SASSUOLO - “Ha le sue caratteristiche, ha uno stile ormai ben riconosciuto, questo non vuol dire che abbiamo dovuto snaturarci, anzi, abbiamo messo più di qualche pallone insidioso, però poi la partita ha preso il binario del pareggio. Tanta corsa? Non è una cosa scontata ed è bello vedere tutti che si sacrificano per gli altri, poi spesso viene tutto sminuito vedendo il risultato. C’era voglia in tutti noi di dare dimostrazione di carattere”.



RISULTATO - “Non credo sia vero che questo calcio premia solo chi è propositivo, voglio mettere in campo una squadra che lavora e fa risultati sulla base di idee condivise. Tutti quelli che lavorano all'Udinese sono mentalizzati, chi è dissonante lo si riconosce subito e anche i calciatori un po' alla volta si calano in questa cultura del lavoro”.