Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, parla a Sky Sport dopo il successo dei suoi ragazzi contro la Juventus: "Non mi aspettavo di vincere, la cosa più bella è che i ragazzi hanno fatto di tutto per farcela: era difficile immaginarselo tra assenze e stanchezza. Si sono aggregati anche chi era acciaccato, ce la siamo guadagnato completamente. Quando giochi contro la Juve, fai ciò che ti viene concesso dagli avversari: ci sono momenti in cui schiaccia e devi fare incudine, altri invece in cui puoi fare martello".



DE PAUL E FOFANA - "Ho risposto spesso a questa domanda, entrambi possono calcare i massimi palcoscenici: Sekho lo ringrazio perché sta giocando tutte le partite, era diffidato ma riesce a gestire fatica e lucidità, un allenatore è fiero quando riceve questo tipo di risposte".



IL FUTURO - "Non ho nessuna catenina, portiamo in fondo questo campionato e poi ne parleremo".