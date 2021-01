Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, parla a Dazn dopo il ko contro la Sampdoria: “Penso che per 70’ l’Udinese abbia fatto una buona partita raccogliendo meno di quanto poteva raccogliere. Fino all’occasione del rigore non c’era sensazione di pericolo, ci siamo un po’ abbassati ma con la Sampdoria è normale. Non mi è piaciuta la reazione al pareggio quella sì, abbiamo avuto paura e Torregrossa ci ha punito. Invertire De Paul e Pereyra? È una possibile soluzione, ma tendo a modificare poco gli equilibri di De Paul perché sa tenere la croce e dà tanto. Non sono d’accordo che Pereyra si sia visto poco oggi, ha corso molto, è rimasto nel vivo dell’azione, non mi è dispiaciuto, mi aspetto che come De Paul anche Pereyra sappia incidere di più negli ultimi venti metri”.



ORE DI RIFLESSIONE - “Di sicuro verranno fatte delle valutazioni e parleremo del match con la società, come tutti i post partita”.