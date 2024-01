Udinese: Hadziahmetovic per il dopo Samardzic, Pafundi da Nesta

L'Udinese ha individuato il possibile sostituto di Samardzic, conteso da Napoli e Juventus sul mercato. Nel mirino del club friulano c'è il centrocampista bosniaco del Besiktas, Amir Hadziahmetovic (classe 1997).



In uscita il giovane attaccante Simone Pafundi (classe 2006, richiesto pure dal Feyenoord in Olanda) ha deciso di accettare il prestito alla Reggiana di Nesta in Serie B.