L'Udinese, dopo l'esonero di Sottil, ha accolto sulla panchina il ritorno di Gabriele Cioffi per provare a risollevare la squadra e togliere l'Udinese dalla zona retrocessione. In vista del match in casa del Monza, l'allenatore ha diramato la lista dei convocati, tra i quali non figurano Kristensen e Davis: entrambi ancora ai box.



Questo l'elenco completo:



Portieri: Silvestri, Okoye, Padelli



Difensori: Masina, Guessand, Kamara, Ferreira, Tikvic, Perez, Kabasele, Bijol, Zemura



Centrocampisti: Festy, Lovric, Zarraga, Quina, Walace, Camara, Samardzic, Payero, Pereyra



Attaccanti: Success, Akè, Lucca, Thauvin, Pafundi