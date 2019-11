Potrebbe esserci l'Udinese nel futuro di Marco Giampaolo. Il tecnico nato a Bellinzona è in cima alla lista del club friulano in vista della prossima stagione. Anche sotto quest'ottica si può leggere la conferma di Luca Gotti come primo allenatore dei bianconeri per quello che sarà più un traghettatore fino a giugno che la stella cometa del nuovo progetto della famiglia Pozzo.



IL PREFERITO - Dopo il triennio vissuto alla Sampdoria e il fallimento a tinte rossonere, Marco Giampaolo potrebbe ripartire quindi da una 'provinciale'. Il direttore Pierpaolo Marino farà un tentativo, restano da capire le intenzioni del tecnico classe 1967. Che ha ancora un anno e mezzo di contratto, a cifre importanti, con il Milan.