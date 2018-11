Franco Collavino, direttore generale dell’Udinese, parla della scelta di puntare su Davide Nicola: “Il suo ingaggio è stato annunciato ieri. Ringrazio Velazquez, si tratta di un mister che ha lavorato con impegno e dedizione. Non è però bastato, evidentemente abbiamo valutato molti elementi in queste settimane. C'è un tempo per ogni cosa: sviluppare progetti, per farli maturare e un tempo per fare punti. Questo è il momento di fare punti, è un elemento centrale delle nostre valutazioni. E' stata una decisione impegnativa ma inevitabile”.