Nella conferenza stampa di presentazione di Igor Tudor come nuovo allenatore dell'Udinese, il direttore generale del club friulano Franco Collavino ha espresso il suo parere sulla questione relativa alla grande quantità di stranieri in squadra: "Per inserire in rosa giocatori italiani bisogna fare anche il calcolo col mercato e con molte complicazioni: l''Udinesità' la puoi creare anche con gli stranieri, e Giampiero Pinzi (l'ex centrocampista farà parte dello staff di Tudor, ndr) ci aiuterà in questo".