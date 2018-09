Daniele Pradé, direttore sportivo dell’Udinese, parla a Radio Bruno Toscana dopo la gara con l’Udinese: “Offerte per De Paul? Non abbiamo faticato a tenerlo: non sono arrivate offerte all'altezza. Ci sono stati discorsi iniziali, ma poi non se ne è fatto più nulla. E' un calciatore forte”.