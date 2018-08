Intervenuto al termine della prima di campionato contro il Parma il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese Daniele Pradè, intevistato ai microfoni di UdiNews TV.

"Se la partita fosse durata altri 10 minuti la avremo vinta noi - ha detto Pradè - ma prendiamoci questo risultato. Quando in Serie A sei sotto 2-0 e poi riesci a pareggiare va benissimo così. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno"-

"Abbiamo subito un gol abbastanza assurdo nel primo tempo - ha analizzato Pradè - nel secondo tempo non abbiamo subito in modo particolare il Parma, ma nonostante questo abbiamo incassato il 2-0 del Parma. I ragazzi sono stati molto bravi a reagire".

"I nuovi giocatori? Se prendi dei giocatori bravi non hai problemi di inserimento - ha continuato il dirigiente bianconero - ci possono essere magari problemi di condizione atletica, di allenamento, ma non di inserimento. Abbiamo preso dei buoni giocatori".

"Ora dobbiamo prendere consapevolezza dei nostri mezzi e migliorare di domenica in domenica" ha concluso Pradè.