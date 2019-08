Tra i giocatori seguiti dal Torino in questa sessione di mercato c'è anche Seko Fofana, centrocampista francese di proprietà dell'Udinese. Al momento, però, la società granata non ha formulato nessuna offerta per il giocatore, come ha spiegato anche il direttore dell'area tecnico Pierpaolo Marino ai microfoni di Udinese TV.



"Il mercato aperto durante il campionato crea delle problematiche e sui giornali si leggono molte cose anche fuorvianti. Ad esempio, il Torino a noi non ha mai richiesto Fofana, né il giocatore ha mai chiesto di andare via” ha dichiarato Marino.