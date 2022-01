Il direttore tecnico dell'Udinese Pierpaolo Marino ha parlato del futuro di Jens Stryger-Larsen ai taccuini del Gazzettino: “Il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno, a febbraio può già firmare per un altro club, ma l’Udinese ancora dieci mesi fa gli ha proposto il rinnovo, ma ha sempre rifiutato. In ogni caso sulle fasce siamo coperti con Molina e Soppy a destra con Zeegelaar e Udogie a sinistra”.