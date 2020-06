Per ottenere i giorni migliori della tua vita dovrai lottare attraverso i tuoi giorni più duri!

Grazie di cuore a tutti coloro che hanno avuto un pensiero per me! pic.twitter.com/6787hBcc6d — Rolando Mandragora (@OfficialRolly38) June 24, 2020

Rolando, centrocampista dell', uscito ko ieri dalla sfida contro il, con la rottura del crociato del ginocchio destro, posta una foto sui social: "Per ottenere i giorni migliori della tua vita dovrai lottare attraverso i tuoi giorni più duri! Tornerò più forte di prima! Grazie di cuore a tutti coloro che hanno avuto un pensiero per me!".