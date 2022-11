In casa Udinese si prepara la sosta, con l'obiettivo di recuperare le energie e tornare con la giusta determinazione a gennaio. La squdara friulana in questa pausa dovrà rinunciare al solo Ebosse, convocato dal Camerun per i Mondiali. La ripresa degli allenamenti è prevista per il 24 novembre e si prevedono tre amichevoli ancora da definire.