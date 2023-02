A gennaio l'Udinese ha resistito a un'importante offerta dalla Premier League per Beto. I bianconeri non hanno mollato la presa e lo terranno almeno fino a fine stagione, quando potrebbero arrivare nuove proposte: "Per Beto la società ha rifiutato a una grandissima offerta arrivata negli ultimi giorni di gennaio, ma sarà difficile farlo ancora in vista della prossima stagione - ha detto a Rai Sport - Anche se, tempo fa, un giocatore come De Paul è rimasto più del previsto per le richieste che aveva, facendo due rinnovi".