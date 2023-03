Dopo il rinnovo di Success - fino al 2025 con opzione per un’altra stagione - l’Udinese sta lavorando per prolungare il contratto di Becao. A fare il punto sulla trattativa, è il responsabile dell’area tecnica del club Pierpaolo Marino: “Stiamo provando a fargli rinnovare il contratto - ha detto a Tv 12 - vorremmo tenerlo ma al momento la trattativa non decolla. Alcune volte ci sono condizioni utili al giocatore per andare via”. Alla finestra c’è l’Inter: i nerazzurri stanno pensando a Becao per rinforzare la difesa del prossimo anno che sarà prima di Skriniar.