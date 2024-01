Udinese, in partenza giovane difensore

Fa sapere Gianluca di Marzio che Antonio Tikvic, difensore centrale dell'Udinese è molto vicino ad approdare in Inghilterra al Watford. Il difensore classe 2004, che ha debuttato ieri in campionato nel match contro la Fiorentina, ha un contratto in scadenza nel 2028.