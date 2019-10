L'Udinese va in ritiro anticipato dopo i 7 gol presi a Bergamo contro l'Atalanta e in vista del turno infrasettimanale con la Roma. La decisione è stata presa da Gino Pozzo, che nelle ultime ore è rimasto in contatto telefonico da Londra con il direttore tecnico Pierpaolo Marino. Il dirigente bianconero, che non era rientrato a Udine con la squadra, si è confrontato anche con Tudor che ieri mattina ha diretto l'allenamento. Non è escluso, in caso di risultato negativo domani, che prosegua fino a domenica quando l'Udinese sarà impegnata sul campo del Genoa. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, al momento la panchina di Tudor non è a rischio.