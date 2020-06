Brutte notizie per l'Udinese e per la Juventus perché nel corso della sfida fra i friulani e il Torino è stato costretto a dare forfait per infortunio Rolando Mandragora. Un brutto ko al ginocchio della gamba destra che si è girato dopo un contrasto con Meité. Mandragora mani sul volto, ha chiesto il cambio e ha lasciato il campo con una borsa del ghiaccio sul ginocchio e accompagnato a braccia dallo staff medico.



La brutta notizia non è però soltanto per l'Udinese in questo finale di stagione, ma anche per la Juventus che ha già trovato l'accordo con il club friulano per controriscattare il cartellino del giocatore. L'obiettivo del ds Fabio Paratici era però quello di provare a realizzare subito uno scambio con il suo cartellino (la pista più calda era per uno scambio con la Roma con Cristante), ma se la rottura dei legamenti dovesse essere confermata, sarà quantomeno improbabile pensare di poterlo utilizzare come pedina di scambio sul mercato.