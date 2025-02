Udinese, Inler: "Mercat0? Importante aver trattenuto tutti. Bello che Napoli non mi abbia dimenticato"

Getty Images

IlGokhan Inler è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita di Napoli-Udinese. Queste le sue dichiarazioni a partire dall'emozione di tornare a Napoli: "Chiaramente è stato bellissimo. E' stata una bella sorpresa che la gente non mi abbia dimenticato. E' stata una bellissima storia, siamo cresciuti tutti insieme. Con me la gente sta bene e quindi li ringrazio"."Si pensa partita dopo partita. Questa mentalità l'abbiamo messa insieme al mister. Non aveva senso lasciare dopo sei mesi perché stiamo facendo bene ma ancora non è finita e le somme si tirano alla fine. E' stato importante tenere tutti e ora possiamo dimostrare negli ultimi mesi di campionato"

"Si ricordo fu l'ultima volta che l'Udinese vinse qui. Tutti devono dimostrare, si gioca 11 contro 11, e devono fare una grande gara. Ci serve grande attenzione oggi, sarà tosta".