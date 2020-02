In scena il posticipo della 22esima giornata di Serie A, alle 20.45 è in programma la sfida della Dacia Arena di Udine tra Udinese e Inter: arbitra Di Bello della sezione di Brindisi. Calciomercato.com di seguito vi offre tutti gli episodi da moviola e la rispettiva analisi:





UDINESE – INTER domenica ore 20:45

DI BELLO di Brindisi

ALASSIO – VALERIANI

IV: PICCININI

VAR: FABBRI di Ravenna

AVAR: GALETTO



69' RIGORE PER L'INTER - Palla in profondità per Sanchez che viene steso in area da Musso, calcio di rigore per l'Inter assegnato da Di Bello.



55' CONTATTO SKRINAR-OKAKA NELL'AREA DELL'INTER - Il difensore slovacco abbraccia l'attaccante italiano, che cade a terra: Di Bello lascia proseguire perché non ritiene l'intensità del contatto tale da concedere il penalty, silent check del VAR.