Udinese-Inter, il match che apre il programma domenicale della 36esima giornata di Serie A, sarà diretta dal signor Mazzoleni, con Giallatini e Valeriani come assistenti, Giacomelli e Paganessi al Var. Seguiremo come sempre gli episodi più importanti della partita con la nostra moviola LIVE.





32' CONTATTO SKRINIAR-LASAGNA, NIENTE RIGORE: il difensore dell'Inter appoggia la mano sulla spalla del suo avversario per contrastarlo, l'attaccante dell'Udinese termina a terra, ma Mazzoleni non prende provvedimenti. Decisione corretta.



34' AMMONITO DANILO: primo giallo del match per il capitano dell'Udinese, che interviene in ritardo su Brozovic. Anche in questo caso, Mazzoleni prende la scelta giusta.



42' BALIC SUL PALO, MA ERA FUORIGIOCO: De Paul manda il centrocampista croato a tu per tu con Handanovic, che si salva con l'aiuto del palo, ma la posizione di partenza del giocare dell'Udinese era irregolare. Ottima chiamata dell'assistente Valeriani.



49' ROSSO A FOFANA COL VAR: l'Udinese rimane in dieci a causa del bruttissimo intervento del giocatore francese su Perisic. Mazzoleni si consulta col Var e poi opta, correttamente, per il rosso diretto.