È Udinese-Inter l'ultimo anticipo della 35esima giornata di Serie A. LIVE su Calciomercato.com la moviola dell'incontro della Dacia Arena.



Udinese – Inter sabato ore 20.30

Rocchi

Meli – Del Giovane

Iv: La Penna

Var: Doveri

Avar: Di Vuolo​



45' Protesta l'Udinese: tunnel di Mandragora a Brozovic nell'area nerazzurra, il croato allarga le braccia sul centrocampista che chiede rigore, ma per Rocchi non c'è fallo.



39' Ammonito anche Borja Valero, per un fallo su D'Alessandro.



15' Primo cartellino giallo anche per l'Inter: D'Ambrosio entra in ritardo col piede a martello proprio su Sandro e rischia anche il rosso. Il terzino era diffidato e salterà Inter-Chievo di settimana prossima.



13' Prima ammonizione della partita: Sandro entra in ritardo su Brozovic, per Rocchi è da giallo.



7' Episodio nell'area dell'Inter: Mandragora calcia al volo, il pallone finisce sul corpo di Asamoah. Timide proteste da parte dell'Udinese, ma Rocchi, dopo un breve colloquio col Var, lascia proseguire.