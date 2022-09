Udinese-Inter (domenica 18 settembre alle ore 12.30 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la settima giornata di campionato in Serie A.



LE PROBABILI FORMAZIONI



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Nehuen Perez, Becao, Nuytinck; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Sottil.



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Darmian; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.