Udinese-Inter: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

(lunedì 8 aprile con calcio d'inizio alle ore 20.45) è il posticipo che chiude la 31esima giornata di campionato in Serie A. Reduci dalla vittoria contro l'Empoli a Pasquetta, i nerazzurri sono primissimi in classifica con 79 punti, mentre i friulani sono a quota 28. Arbitra Piccinini, assistito da Vivenzi e Cecconi con Baroni quarto uomo, Serra e Aureliano al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Giannetti, Perez, Thauvin e Success da una parte; Pavard, Mkhitaryan e Lautaro dall'altra. Nel prossimo turno di campionato l'Udinese gioca in casa con la Roma domenica 14 aprile alle ore 18, l'Inter riceve il Cagliari a San Siro alle 20.45.

Partita: Udinese-Inter.Data: lunedì 8 aprile 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 20.45.Canale TV: Dazn, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).Streaming: Dazn, Sky Go e NOW TV.

- La partita Udinese-Inter viene trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251) e sull'app Dazn; in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, su Sky Go e NOW TV.- Telecronaca affidata a Stefano Borghi con commento tecnico di Marco Parolo su Dazn, a Maurizio Compagnoni con commento tecnico di Luca Marchegiani su Sky.- Simone Inzaghi rilancia Sommer in porta e recupera Arnautovic per la panchina, ma non Cuadrado. Solito ballottaggio sulla fascia destra fra Darmian e Dumfries. Gabriele Cioffi deve fare a meno dello squalificato Lucca: in corsa per rimpiazzarlo ci sono Brenner, Success e Davis. Ancora out gli infortunati Ebosse e Deulofeu.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Brenner, Thauvin. All. Cioffi.INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.