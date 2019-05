Laprosegue con il terzo anticipo dellae che vedràospitarealla Dacia Arena. Una sfida fondamentale, decisiva per entrambe come sottolineato nelle conferenze pregara sia dache da. L'Inter è infatti alla ricerca di punti fondamentali nella tesissima corsa ad un piazzamento nella prossimaper tenere a distanza o aggiungere margine su Roma, Atalanta, Milan, Torino e Lazio. L'Udinese invece è soltanto a 4 punti di distanza dall'Empoli e conquistare i 3 punti sarebbe vitale nellaL'Inter ha vinto sette delle ultime otto sfide di Serie A contro l'Udinese e va in gol da nove partite contro i friulani in Serie A. L'Udinese è imbattuta in casa da sei partite di campionato (4V, 2N): non arriva a sette di fila senza sconfitta da ottobre 2014. Nessuna squadra ha subito in percentuale più gol di testa dell’Inter in questa Serie A (il 25%: sette su 28) - tuttavia l’Udinese è la formazione che ha realizzato meno reti con questo fondamentale nel torneo in corso (tre). Tre delle ultime quattro reti diin campionato sono arrivate contro squadre attualmente nelle prime quattro posizioni in classifica. L’Udinese potrebbe diventare, dopo Fiorentina (cinque) ed Empoli (quattro), la terza squadra contro cuiva in gol per almeno quattro incontri di fila in Serie A con la maglia dell’Inter.(3-5-2): Musso; Stryger-Larsen, De Maio, Nuytinck; D'Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Okaka.(4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.sarà trasmessa alle 20.30 in