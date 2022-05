Udinese e Inter si affrontano alla Dacia Arena per la 35ª giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 18, arbitra Daniele Chiffi della sezione di Padova, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



UDINESE – INTER h. 18.00



CHIFFI

TOLFO – PAGLIARDINI

IV: BARONI

VAR: BANTI

AVAR: VOLPI



PRIMO TEMPO



39' - Il raddoppio dell'Inter è valido: il rigore di Lautaro Martinez sbatte sul palo e poi tocca il braccio di Silvestri, tornando giocabile per l'attaccante argentino che ribadisce in rete. Senza il tocco del portiere friulano, la rete sarebbe stata annullata.



36' - Rigore per l'Inter: Dzeko cade in area dopo un contatto con Pablo Marí, inizialmente Chiffi non concede il penalty ma richiamato dal VAR all'on field review torna sulla propria decisione e assegna il tiro dal dischetto ammonendo il difensore dell'Udinese.



11' - Silent check del VAR per un possibile tocco con il braccio di Pablo Marì in area dell'Udinese, ma è tutto regolare.