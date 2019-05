Il portiere argentino dell'Udinese, Juan Musso ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Il mio ex compagno di squadra Lautaro Martinez resta un amico, ci sentiamo via whatsApp e abbiamo scambiato la maglia all'andata. Non siamo mai riusciti a organizzarci per vederci, ma capiterà. Ora bisogna fermarlo sul campo. Lautaro ha tutto per diventare un top. Ho sempre pensato che fosse il miglior giovane argentino arrivato in Italia. Icardi in area è devastante e furbo, Lautaro è bravo anche spalle alla porta e forse gioca meglio la palla. Magari stavolta scambio la maglia con Mauro".



"Messi è un compagno. E questo è l’aspetto fondamentale. Si è rapportato in modo semplice, facile anche con chi come me era l’ultimo arrivato. Sente di avere una responsabilità forte, vuole regalare sempre la gioia a tutta l’Argentina".

"Handanovic è il miglior portiere della serie A, è completo e sa come posizionarsi in porta. Tra gli italiani mi è piaciuto Meret, poi c’è Szczesny".



"Se restiamo uniti ci salviamo. Rimarrò a Udine l'anno prossimo? Nel calcio non si può mai dire nulla. Ma posso dire che a Udine io e Carolina stiamo bene. Lei studia legge on line. Io ho imparato ad amare il fricoe, mi piace Venezia. Ho un sogno: voglio parare un rigore in serie A. Poi a fine campionato torno a casa. Non vedo l’ora, manco da giugno".