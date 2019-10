Mato Jajalo, centrocampista dell'Udinese, ha parlato a Sky Sport prima della gara col Torino: "Con il nostro allenatore abbiamo preparato la partita tutta la settimana, adesso tocca a noi giocatori scendere in campo e mettere in pratica quello che abbiamo provato. Stiamo lavorando per migliorare questo aspetto e sappiamo anche che la gara di oggi è importante per la classifica. Vincere davanti al nostro ci consentirebbe di fare un bel salto in avanti".