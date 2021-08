Il primo turno di Serie A prosegue con altri 2 incontri in programma alle 18.30 e che vedranno la Juventus scendere in campo a Udine contro l'Udinese e il Bologna ospitare la Salernitana. Calciomercato.com vi offre come sempre la Moviola Live con tutti gli episodi più discussi.



UDINESE-JUVE

La designazione: Pezzuto; Paganessi – Longo; Iv: Prontera, Var: Mariani Avar: Carbone.

PRIMO TEMPO

3' Tutto regolare nel gol del vantaggio di Dybala con Danilo che è in posizione regolare e Dybala che anticipa i difensori battendo Silvestri

12' Morata, saltato da Becao in uscita difensiva, lo trattiene vistosamente alle spalle mandandolo a terra. A norma di regolemento era da giallo, ma Pezzuto tiene il cartellino in tasca.



BOLOGNA-SALERNITANA

La designazione: Rapuano; Colarossi – Palermo; Iv: Paterna; Var: Valeri; Avar: Preti.

PRIMO TEMPO

18' Dubbi sulla punizione dal limite concessa alla Salernitana per fallo di Hickey su Coulibaly. Il giocatore del Bologna tocca pienamente la palla, ma la gamba è alta e l'intervento è pericoloso.

34' Giusto il giallo per ​Strandberg che blocca la ripartenza di Orsolini

34' Clamoroso il secondo giallo per ​Strandberg che a braccio largo blocca al limite dell'area un tiro di Arnautovic e rimedia il secondo giallo in 30 secondi