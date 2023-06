- Cerca in tutti i modi di salvare la porta. La Juve preme, lui abbassa la saracinesca. Provvidenziale nel primo tempo sulla punizione velenosa di Cuadrado. Nella ripresa tante parate decisive.L'emergenza in difesa gli regala una chance dal primo minuto. Il classe '04 la sfrutta al meglio. Prima partita da titolare di ottimo livello. Peccato per l'infortunio(Dal 59'- Il capitano della Primavera dell'Udinese entra benissimo. Gioca con autorevolezza, senza mai farsi intimidire dagli avversari. Un paio di interventi di qualità per fermare le ripartenze della Juventus)- Juve che attacca a testa bassa, la difesa bianconera riesce a reggere l'urto. Guida bene la retroguardia e va vicino nel finale anche al gol del pareggio.- Il francese, all'esordio in maglia bianconera, gioca un'ottima partita. Preciso in marcatura, ottimo anche in chiusura. (Dall'82's.v.)Sottil gli chiede di sacrificarsi in marcatura, il Tucu dà una grande mano in fase difensiva prima su Kostic, poi su Iling.Nel primo tempo è lui a dare qualità alla manovra bianconera, cercando anche la conclusione da fuori. Nella ripresa cala.Primo tempo a fare da diga davanti alla difesa. Un infortunio poi lo toglie dalla contesa ad inizio ripresa. (Dal 48' Arslan 5,5 - Entra, prova a dare maggiore ritmo al centrocampo. Sul gol del vantaggio della Juve però è lui a perdere il duello con Locatelli, risultato poi decisivo)Si inserisce sempre con puntualità. Fino alla fine si rende pericoloso. Tra i migliori questa sera.Gioca una partita (la sua ultima in bianconero) in crescendo. Nel finale preme sull'acceleratore.Il francese gioca in appoggio a Beto. Tanto movimento, si allarga spesso sulla fascia per prendere il pallone. Gli manca il colpo negli ultimi metri. (Dal 79's.v.)Tanta corsa, tanto sacrificio ma pochi palloni giocabili. L'impegno però c'è. (Dall'80's.v.)Un'Udinese in grande emergenza gioca un'ottima partita. Avrebbe meritato di più.JuventusJuvestringe i denti quando è costretto a chiedere l'intervento dello staff medico, per il resto fa sempre buona guardia.: roccioso, inevitabilmente falloso e quel cartellino giallo lo dimostra. Ma negli ultimi mesi si è preso la Juve, non la lascerà.: sfiora il gol con un colpo di testa dei suoi che si stampa in pieno sulla traversa, buona prestazione (49' st).: chiude la stagione con 54 presenze e oltre 4600 minuti, inossidabile.sa rendersi pericoloso, ora deve aspettare segnali sul suo futuro.un po' mezzala, un po' tra le linee, svolge il compitino ma chiude un'intera stagione senza gol (17' st: uno spezzone per dirsi addio dopo i fischi della settimana scorsa).ennesima prova di puro sacrificio, l'ultima della stagione.due anni e mezzo da oggetto misterioso, una da top player, ora se ne va. E lascerà un vuoto difficile da colmare.: un po' monocorde, dopo la sosta non ne aveva più (1' stche motore, se gestito nel modo giusto potrebbe diventare uno degli esterni più pericolosi del campionato e forse d'Europa).ogni pericolo della Juve o quasi nasce dalle sue iniziative, il gol è il modo migliore per mettere un punto su una stagione da incubo e andare a capo in vista della prossima (33' st).sempre una frazione di secondo in ritardo rispetto al necessario, non trova la zampata giusta per chiudere col sorriso. Ora inizia un'altra partita, Allegri lo terrebbe, la Juve non ha ancora deciso se riscattarlo (33' stAll.ottiene i punti necessari per consolidare la zona Champions “sul campo”, il patto di novembre con Elkann è rispettato. E infatti si aspetta di restare anche la prossima stagione.