Udinese-Juventus (domenica 20 agosto con inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la prima giornata di campionato in Serie A.

Sottil e Allegri lasciano fuori due "casi" di mercato: Samardzic (rientrato a Udine dopo le visite mediche a Milano e il fallimento della trattativa con l'Inter) e Bonucci, ancora fuori rosa.



LE PROBABILI FORMAZIONI



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Zemura; Beto, Thauvin. All. Sottil.



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.