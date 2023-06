Udinese-Juventus, match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Dacia Arena di Udine domenica 4 giugno, alle ore 21:00. L’Udinese ha perso 66 partite in Serie A contro la Juventus: più che contro ogni altra avversaria nella competizione; in particolare, i friulani hanno trovato soltanto un successo nei 13 incroci in campionato contro i piemontesi con Massimiliano Allegri alla guida: 1-0, il 23 agosto 2015, con una rete di Cyril Théréau. La gara sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.



LE PROBABILI FORMAZIONI



UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Guessand, Masina; Pereyra, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Thauvin; Beto.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik.