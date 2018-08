Si prepara al tutto esaurito lo stadio Friuli Dacia Arena, in vista della sfida del 7 ottobre contro la Juventus di Cristiano Ronaldo: tutti i biglietti in libera vendita, infatti, sono già stati venduti. Resta ancora attiva, invece, fino alle 19 di domani la prelazione riservata agli abbonati a 17 partite (family, studenti e sportivi) per acquistare il tagliando del proprio posto, usufruendo di uno sconto. I biglietti sui quali non verrà esercitata la prelazione - informa la società - verranno messi vendita dalle 9,30 di sabato primo settembre e potranno essere quindi acquistati liberamente. I settori nei quali potranno trovarsi ancora alcuni posti saranno la tribuna Laterale, i Distinti e la curva Sud (disponibilità limitata).