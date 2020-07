In campo per lo scudetto, a Udine, come nel 2002, il 5 maggio, quando Antonio Conte, attuale allenatore dell'Inter, festeggiava in bianconero. La Juventus, alle 19.30, scende in campo contro l'Udinese per cercare di chiudere il discorso scudetto, che sarebbe il nono consecutivo per la Vecchia Signora, il primo, invece, per Maurizio Sarri. Dall'altra parte, però, c'è una squadra, quella di Gotti, alla ricerca di punti salvezza, non ancora sicura.



I NUMERI - ​La Juventus è la bestia nera dell'Udinese: 62 vittorie e 191 gol realizzati, i friulani non hanno subito così tanto contro nessuno. Inoltre, i piemontesi sono imbattuti nelle ultime 8 partite contro l'Udinese in Serie A (7 vittorie e 1 pareggio) e ha segnato in media 3 gol a partita. L'Udinese, inoltre, in casa contro la Juve ha vinto solo 5 partite, perdendone 27 e pareggiandone 13.



I SINGOLI - ​Juan Musso, estremo difensore dell'Udinese, ha collezionato 12 clean sheet, nessuno come lui in questa stagione in Serie A. Paulo Dybala, 10 della Juve, ha segnato 7 gol e confezionato 6 assist contro l'Udinese; mentre Cristiano Ronaldo è a un solo gol dal pareggiare la stagione 1933/34 di Felice Borel, a quota 31 gol.



FORMAZIONI UFFICIALI



Udinese: Musso; Nuytinck, Ekong, Rodrigo Becao; ter Avest, Fofana, de Paul, Zeegelaar, Sema; Nestorovski, Okaka.



Juventus: Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Ronaldo, Dybala.



