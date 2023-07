Amichevole:Marcatore: 73’ RoussillonUnion Berlin (3-5-2): Ronnow; Doekhi, Knoche, Diogo Leite; Juranovic, Tousart (31’ Hollerbach), Khedira, Haberer, Roussillon; Behrens (67’ Kaufmann), Fofana.A disposizione: Busk, Jahaj, Kemlein, Dehl.All. FischerUdinese (3-5-2): Padelli; Perez (60’ Abankwah), Bijol (26’ Kabasele), Masina; Festy (56’ Zemura), Zarraga (63’ Quina, 88’ Pejicic), Walace, Lovric, Kamara (79’ Ballarini); Thauvin (72’ Semedo), Beto (46’ Lucca).A disposizione: Mosca, Piana, Guessand, Camara, Samardzic, Nwackukwu.All. SottilArbitro: SchalcherAssistenti: Kollreider-ReinhardRecupero: 4’ e 0’Assist: FofanaCorner: 7-3Ammoniti: Perez (U), Festy (U)Espulso: Beto (U) al 44’Il ritiro austriaco si chiude con una sconfitta, la prima della preseason. Eppure l’Udinese si rende subito pericolosa con Beto: il portoghese viene innescato direttamente su rinvio da Padelli, ma il suo cross viene spazzato in corner. La partita è caratterizzata dalla durezza dei contrasti, entrambi gli schieramenti vogliono far capire di poter restituire colpo su colpo. A risentirne, di conseguenza, è la qualità delle giocate. L’unico brivido nel primo terzo di gara è un gol su colpo di testa di Behrens al 25’, annullato per sospetto fuorigioco. Poco dopo si registra l’esordio di Kabasele, chiamato a sostituire l'infortunato Bijol. Al 39’ Lovric ha una grande occasione per sbloccare il match, ma il suo destro a giro da posizione centrale termina a lato di un soffio. L’azione non ha seguito perché le scintille tra giocatori diventano incendio. A farne le spese è Beto, che vede sventolarsi contro il cartellino rosso per fallo di reazione. La superiorità numerica permette all’Union di crescere sul finire di frazione e presentarsi dalle parti di Padelli, bravo a respingere una conclusione ravvicinata di Fofana.Nella ripresa gli allenatori si mettono d’accordo per disputare la partita in 11 contro 11. Una scelta comprensibile visto il valore di un’amichevole, che per quanto dura ha la funzione di essere propedeutica alla stagione in arrivo. Al posto di Beto entra quindi Lucca, ma a farsi avanti per primi sono i tedeschi con Roussillon, Juranovic e Behrens, che non approfittano di tre ghiotte occasioni concesse nel giro di pochi minuti. All’ora di gioco Kabasele si immola per la squadra e in scivolata mura la conclusione ravvicinata di Haberer. Padelli raddoppia i miracoli sul corner successivo, allungandosi sull’incornata di Doekhi indirizzata a fil di palo. Il vantaggio dei berlinesi arriva al 73’ con Roussillon che, ben imbeccato dal tacco di Fofana, sfonda in area da sinistra e segna col destro. L’esterno si divora poi la rete della doppietta a pochi centimetri da Padelli e l’Udinese si risveglia, alzando il baricentro fin sulla trequarti avversaria. L’Union si chiude bene e concede poco o nulla, mantenendo il risultato invariato fino al fischio finale. Sconfitta che dispiace ma non abbatte, e che anzi fornisce indicazioni utili per il futuro della squadra.