Dopo il caso Spezia, tocca all’Udinese a dover fare i conti coi calciatori no vax. Così il direttore dell'Area Tecnica Pierpaolo Marino all'Ansa: "Nella squadra attualmente a disposizione di Luca Gotti ci sono 3 calciatori no vax su un totale di circa 35 atleti. Per loro è stato disposto il tampone rapido quotidiano da parte del dottor Fabio Tenore, responsabile sanitario della nostra formazione, che li monitora giorno per giorno".