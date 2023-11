L'Udinese e il ds Balzaretti non hanno nessuna intenzione di privarsi a metà stagione di un giocatore importante come Samardzic, finito nel mirino della Juventus. L'idea è quella di tenerlo fino a fine stagione per raggiungere la salvezza, poi ci si siederà a tavolino e verranno valutate eventuali offerte.