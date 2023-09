Paolo Zanetti ha già salutato la compagnia, esonerato dall’Empoli dopo appena quattro giornate di campionato e la pesantissima sconfitta sul campo della Roma che ha avuto il sapore di una resa incondizionata. Come non è stato, per esempio, ieri pomeriggio contro l’Inter nella prima del suo erede Aurelio Andreazzoli alla terza volta sulla panchina dei toscani. Ma quella del presidente Corsi potrebbe non essere una decisione isolata, perchéSulla base dei risultati raccolti sin qui e di alcune situazione di spogliatoio o affini, oltre al criticatissimo Rudi Garcia a NapoliIl portoghese, protagonista di una diatriba interna con la società in estate dopo essersi proposto al Napoli e in queste settimane alle prese col caso Dia, coglie il pari col Frosinone come un brodino, mentreper rimanere in sella.: tre partite che precedono la seconda sosta per le nazionali e l’occasione per la società friulana di fare il punto della situazione e comprendere se sia il caso di proseguire con Sottil o produrre una svolta. Ae nelle ultime 12 - sommando anche il finale del passato campionato - ha fatto bottino pieno solo in una circostanza, contro una Sampdoria già rassegnata alla retrocessione., ceduto a peso d’oro all’Everton senza essere adeguatamente sostituito. Il francese e l’ex Pisa non segnano da una vita, Success non è certo una prima scelta e il ritorno di Deulofeu, la vera anima offensiva della squadra, è ancora alle prese coi suoi guai al ginocchio che non gli danno tregua.- Eppure di tempo a Sottil non ne rimane molto, perché chiudere anche l’imminente sequenza di impegni con zero o pochi punti complicherebbe e non poco la sua conferma. Se la sfida contro un Napoli arrabbiato ed irrequieto non è forse l’occasione più adatta per uscire dalla primi crisi di stagione,Sottil, alla guida dell’Udinese dall’inizio della scorsa stagione dopo l’ottimo campionato disputato in Serie B alla guida dell’Ascoli (con cui conquistò l’accesso ai play-off), è legato al club friulano fino a giugno 2024.