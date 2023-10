Ecco l'intervento in conferenza stampa dell'ad dell'Udinese Franco Collavino, che spiega come mai è tornato in panchina Gabriele Cioffi:



"Con Sottil abbiamo lavorato molto intensamente fino all'ultimo giorno, il periodo della sosta lo abbiamo usato per rinforzarci internamente nelle convinzioni, per recuperare giocatori e per preparare la gara con il Lecce. Non ci sono stati retropensieri o ragionamenti fatti in anticipo. Poi è chiaro che le cose precipitano anche velocemente, contro il Lecce non c'è stata la svolta e con la vittoria dell'Empoli ci siamo ritrovati anche in una brutta posizione in classifica. Da lì è maturata la scelta di dare una scossa. Per quanto riguarda Cioffi conoscevamo la metodologia e i risultati, siamo convinti e consapevoli che abbia gli strumenti per dare una svolta e riaccendere l'animosità del gruppo".