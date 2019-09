Kevin Lasagna, attaccante dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN nell'immediata vigilia della sfida al Parma: "Abbiamo tanta voglia di fornire una prestazione importante. Queste sono le partite più difficili rispetto alla gara contro una squadra come il Milan che affronti alla prima giornata. Contro il Parma non sarà una gara facile, ma abbiamo lavorato un'intera estate per arrivare pronti al campionato e dare il massimo contro chiunque. Siamo un gruppo unito e lavoriamo serenamente. La Nazionale? Da domani ci penserò, ora devo far bene con l'Udinese".