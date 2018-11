Kevin Lasagna, attaccante dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del primo tempo della sfida contro il Milan. "Stiamo lavorando con intensità, stiamo andando bene. Dobbiamo proseguire così nella ripresa, non possiamo abbassare i ritmi. Stiamo giocando per tutta la squadra, dobbiamo fare risultato per tutti".