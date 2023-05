DOPO LA PARTITA RIMANI SU CALCIOMERCATO.COM PER L'ANALISI DI ALBERTO POLVEROSI.









Vietato sbagliare. Ladi Maurizio, dopo tre sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque, è chiamata all'esame di maturità, se vuole giocare in Champions League la prossima stagione, senza dover aspettare eventuali penalizzazioni per la Juventus e conservando almeno il quarto posto:i capitolini scendono in campo alla Dacia Arena di Udine contro l'di Andrea, fresco di rinnovo con i friulani, nel posticipo domenicale dellaUn impegno mai banale: i biancocelesti vogliono conservare il piazzamento Champions e il vantaggio di quattro punti sul Milan quinto, per questo necessitano della vittoria. Dal canto loro i bianconeri sono dodicesimi a quota 46 e hanno ancora l'obiettivo di centrare l'ottavo posto distante tre lunghezze. Sfida nella sfida quella tra il rientrante Beto, 10 gol finora, e Ciro Immobile, a quota 11.L’Udinese ha vinto solo una delle ultime 16 gare di Serie A contro la Lazio (5N, 10P) e in particolare ha pareggiato tutte le tre più recenti: queste due formazioni non hanno mai registrato più pareggi consecutivi nella competizione. Dopo tre sconfitte consecutive, la Lazio è rimasta imbattuta in tutte le nove sfide esterne più recenti contro l’Udinese in Serie A (6V, 3N): l’ultima volta che i biancocelesti hanno giocato più trasferte di fila contro i friulani senza perdere nel massimo campionato è stata tra il 1989 e il 2001 (10). L’Udinese non ha trovato il gol in ben 11 delle ultime 16 partite di Serie A contro la Lazio: contro nessun’altra avversaria conta così tante gare senza reti segnate nella competizione dal 2015 in avanti. La Lazio ha perso le ultime due trasferte di campionato, dopo che aveva registrato appena due sconfitte nelle precedenti 18 (11V, 5N); l’ultima volta che i biancocelesti hanno trovato più ko esterni consecutivi in Serie A è stata nel maggio 2021, con Simone Inzaghi in panchina. L’Udinese è imbattuta da otto incontri casalinghi consecutivi in Serie A (3V, 5N) e l’ultima volta che ha giocato più partite interne di fila senza perdere in una singola stagione è stata nel 2012/13 (18). La Lazio può diventare la quarta squadra nell’era dei tre punti a vittoria a registrare almeno 20 clean sheet stagionali in Serie A, dopo la Roma (nel 2003/04 e nel 2013/14), il Milan (nel 2010/11) e la Juventus (nel 2011/12, nel 2013/14, nel 2015/16 e nel 2017/18, mentre nel torneo in corso è a 19); in tutta la storia della competizione, solo due formazioni hanno tagliato questo traguardo senza chiudere il torneo nelle prime due posizioni in classifica: il Modena 1947/48 (5°) e la Juventus 1965/66 (5ª). L’Udinese ha pareggiato 13 incontri in questo campionato, meno solo della Salernitana (14): solo una volta nell’era dei tre punti a vittoria i friulani hanno registrato più pareggi in una singola stagione di Serie A, proprio in quella più recente (14 nel 2021/22). L’Udinese è la squadra che ha segnato più gol in questa Serie A su sviluppo di calcio di punizione indiretto: cinque (tra cui due dei suoi ultimi cinque centri nella competizione); dall’altra parte, nessuna delle ultime 11 reti subite dalla Lazio è arrivata in questa situazione di gioco (l’ultima risale al 6 febbraio, contro il Verona). Roberto Pereyra ha servito sei assist in questo campionato e solo nel 2020/21 (sette) ha fatto meglio in una singola stagione di Serie A; in generale, solo tre giocatori dell’Udinese sono riusciti a fornire almeno sette passaggi vincenti in almeno due distinti tornei nella competizione da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05): Mauricio Isla, Rodrigo De Paul e Antonio Di Natale. Ciro Immobile è vicino a essere coinvolto in 200 reti in Serie A con la Lazio (al momento 199 – 161 gol e 38 passaggi vincenti): da quando Opta raccoglie il dato degli assist (dal 2004/05), solo Antonio Di Natale (255 con l’Udinese) e Francesco Totti (244 con la Roma) hanno tagliato questo traguardo con una singola squadra; inoltre, l’attaccante della Lazio ha già segnato 10 gol nel massimo campionato contro l’Udinese, solo Luis Muriel (12) ne conta di più contro i friulani tra i giocatori attualmente nella competizione.Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Pereyra, Arslan, Walace, Lovric, Udogie; Samardzic; Beto.Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.