- Il Catanzaro si fa vedere pochissimo dalle sue parti. Non perfetto sulla conclusione dell'1 a 1 di Vandeputte.- All'esordio con la maglia dell'Udinese. L'ex Watford, schierato sul centro destra da Sottil, soffre nel primo tempo anche a causa del cattivo posizionamento di Ebosele. Nella ripresa, quando calano i ritmi, è più sicuro.- Dietro fatica un po' troppo. La condizione non è ancora delle migliori. Gravato da un giallo esce a metà ripresa. (- Nel secondo tempo il Catanzaro abbassa i ritmi e anche dietro si fa tutto più facile).- Dottor Jekyll e del signor Hyde. Bene quando sfrutta sulla corsa in fase di spinta, decisamente meno quando c'è da difendere. Troppe pause difensive, il gol del pareggio del Catanzaro nasce da una sua dormita. (Dal 65'- Dà maggiore solidità).- Il centrocampista basco è autore di una buona prova. Duttile, può essere una risorsa importante per Sottil.- Veterano di questa Udinese, cerca di dare equilibrio alla squadra. Come sempre tanti palloni recuperati e un buon lavoro in fase di impostazione.- Si fa trovare subito pronto quando Thauvin gli serve dopo 8' una palla soltanto da spingere in rete. Prova in diverse occasioni la giocata personale. Un buon inizio.- Ordinato in fase di ripiegamento, potrebbe spingere di più ma preferisce non sbilanciarsi troppo. (dal 65'- Secondo tempo utile per mettere minuti nelle gambe).- Tutto un altro giocatore rispetto a quello visto con il contagocce nella scorsa stagione. Assist al bacio per l'1 a 0 di Lovric. Dal dischetto trova anche il suo primo gol in bianconero ((dal 87'- Grande protagonista di questo match. Prende il tempo a Fulignati riportando avanti l'Udinese ad inizio ripresa, costringe poi Brighenti al fallo in piena area di rigore. Prestazione caparbia e applausi meritatissimi. (dal 72'- Entra con il piglio giusto. Suo il 4 a 1 con uno scavetto che dimostra tutto il suo talento sotto porta).- L'Udinese non fallisce l'obiettivo e supera il turno contro una formazione fastidiosa come il Catanzaro. Esame superato, per la Juve servirà però molto di più, soprattutto in fase difensiva dove certi errori di posizionamento sono lampanti.