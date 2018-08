Udinese- Sampdoria 1-0



Scuffet 6 La prima parata arriva dopo oltre un'ora di gioco. Serata tranquilla per lui, che se la cava in un altro paio di occasioni.



Stryger 6 Accademia dell'esterno destro nella difesa a quattro. Come interpretare una partita in maniera onesta? Ve lo spiega lui.



Ekong 6,5 Di testa le prende tutte, fa arrabbiare Quagliarella che cerca di liberarsene smanacciando.



Nuitinck 6 La Sampdoria non passa dalle sue parti.



Samir 6 Combina bene con i compagni di fascia e si propone anche in avanti.



Mandragora 6 Prestazione sufficiente ma può dare di più.



Beherami 7 Roccioso ed intelligente (dal 93' Opoku s.v.).



Machis 6,5 Ala che vola a metà: frizzante ma poco concreto (dal 76' D'Alessandro s.v.).



Fofana 7 Devastante: gamba ed intelligenza.



De Paul 7 Tempi giusti nei passaggi e concretezza. Autore del gol decisivo.



Lasagna 5 Sbaglia occasioni che non dovrebbe fallire (dal 65' Teodorczyck 6).



@ChriMasotti