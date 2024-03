Udinese, le pagelle di CM: approccio sbagliato. Kamara salta i bianconeri

Okoye 6 - Incolpevole sul gol di Tchaouna.



Ferreira 5 - Letale... per i compagni. Due appoggi in mezzo al campo orizzontali: forse ha saltato la lezione a scuola calcio.



Giannetti 6 - Sempre in anticipo su Weissman, pulito e deciso. Tutto perfetto fino alla scivolata ma il palo lo grazia sul tiro di Tchaouna. Comunque tante volte mette il piede per fermare o sporcare gli attacchi della Salernitana.



Perez 6 - A sinistra è più bloccato ma non commette sbavature.



Ebosele 3 - Scellerato, scomposto e sempre con il corpo posizionato male. Altro sciocchezza (dopo la gara con il Sassuolo) che costa carissimo.



Lovric 5,5 - Thauvin lo mette davanti alla porta con un cioccolatino ma spreca. La partita di contenimento c'è, ma i gol devono essere fatti per restare titolari.



Walace 5,5 - Meno preciso del solito in fase di impostazione, è apparso alquanto nervoso.



Payero 6 - Corre più di tutti e lotta in mezzo al campo. Ehizibue (dal 66') 5,5 - Entra in inferiorità numerica ma non cambia il ritmo, anzi rischia grosso con la mano larga.



Kamara 7 - Propositivo e si inventa un gol STUPENDO (oltre a importantissimo). Si divora un altro gol nel secondo tempo ma al triplice fischio la sua rete pesa e parecchio. Zemura (dal 75') 5,5 - Entra e cammina, pure Cioffi lo richiama dopo pochi minuti.



Thauvin 7 - Una giocata di tacco da campione del mondo, peccato che Lovric non sfrutta. Ma non finisce qui: rifinisce di fino tutte le azioni pericolose dei bianconeri. Di una categoria superiore rispetto a, resto dei 21 in campo.



Lucca 5,5 - Il fuorigioco lo grazia da un errore che poteva costargli caro sotto porta. Manca il fiuto del gol ma dopo 90 minuti di lotta solo contro tre è plausibile che la vista sia un po' annebbiata.



All. Cioffi 5 - Approccio da dimenticare, la riprendi grazie al gol di Kamara.