Parma-Udinese 2-2



Scuffet 5: regala il pareggio a Barillà, dopo un bell'intervento nel primo tempo su Di Gaudio



Stryger Larsen 6: Di Gaudio nel primo tempo lo mette in difficoltà, poi gli prende le misure



Troost-Ekong 6: gestisce Inglese come può



Nuytinck 5,5: anche lui soffre il gran movimento di Inglese,



Samir 6,5: fatica non poco con Siligardi, si riscatta servendo l'assist per Fofana



Fofana 6,5: fino al gol un po' in affanno, poi si fa trovare puntuale in area per il 2-2



Mandragora 6: lavoro di costruzione difficoltoso, preso in mezzo dai tre centrocampisti avversari, cresce alla distanza



Machìs 5,5: partita discreta, ma senza guizzi



Barak 5: inesistente nell'appoggio a Lasagna e negl'inserimenti sulle seconde palle così come al tiro



De Paul 6: ottimo secondo tempo, con personalità e qualità, dando il via all'azione del pareggio



Lasagna 5,5: isolato in avanti, fatica nel lavoro di sponda che non gli è proprio. Si prende pure un giallo





All. Velazquez 6: la squadra soffre i ritmi avversari e l'inferiorità in mezzo al campo si vede. La reazione però c'è e va riconosciuta.